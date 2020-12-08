ليبيا – أكد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة في لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية، ويشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان.

سيالة إدعى القول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السراج وتركيا جاء في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين، استنادًا إلى أسس قانونية وشرعية محلية ووفق القانون الدولي للبحار، وقد تم إيداعها بالأمم المتحدة كإحدى الوثائق حسب زعمه.

وزعم بأن هذه المذكرة البحرية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين، موضحًا أن الوزارة لاحظت عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية، حسب زعمه.

وأضاف أن اتفاقيات تلك الدول لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل كانت مجرد ردود فعل، ومما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع، لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة في اشارة منه إلى فرنسا.

كما حذر من أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حاليًا من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها، وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن.

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فورًا إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة، والامتثال للقانون الدولي للبحار للتوصل إلى حلول سلمية تضمن لجميع الدول حقوقها وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد سيالة مزاعمه بأن موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية، بما يتوافق والقانون الدولي. معرجًا على أن الدعوة التركية وللأسف لم تلق ردودًا إيجابية مماثلة من الدول الرافضة لإتفاقية السراج – أردوغان.

وقال في ختام كلمته أن تركيا كانت من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق خلال ما وصفها بـ”الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين” في اشارة منه للدعم العسكري التركي لمسلحي الوفاق، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الآمال للوصول إلى تسوية سياسية ونحن في تنسيق دائم معها حول كل القضايا الإقليمية والدولية دون أن يوضح هل من ضمن هذه الجهود التركية إرسال أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

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