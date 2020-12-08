إنجلترا – ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن فرصة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لا تزال قائمة.

وأكد موقع “Auto Esporte” أن شركة السيارات الشهيرة “شيفروليه” الراعية لفريق مانشستر يونايتد، مستعدة لتمويل صفقة إعادة رونالدو إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”والدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن “شيفروليه” تعتقد أن ارتداء رونالدو لقميص يحمل شعارها سيكون مفيدا جدا للشركة من الناحية المالية، وخير دليل على ذلك هو ارتفاع مبيعات سيارات “جيب”، رعاة فريق يوفنتوس على مدار العامين الماضيين.

يذكر أن رونالدو فاز خلال لعبه في “البريميرليغ”، بثلاثة ألقاب متتالية بالدوري، كما حقق مع مدربه الأسطورة السير أليكس فيرغسون بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2008 في نهائي موسكو.

ولمع كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الفترة بين عامي (2003 و2009)، قبل أن ينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في أغلى صفقة كروية حينها.

ودافع رونالدو عن ألوان “الميرينغي” على مدار 9 سنوات وحقق مع الفريق الملكي الكثير من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، أبرزها تتويجه بالكرة الذهبية أربع مرات (ومرة مع مانشستر يونايتد) وفوزه بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وانتصارين بالدوري الإسباني.

وانتقل كريستيانو رونالدو (35 عاما) الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات

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