إنجلترا – عادل المصري محمد صلاح، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها ليفربول على وولفرهامبتون (4-0) في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 84 في الدوري الإنجليزي، وھو نفس عدد الأهداف التي سجلها رونالدو عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، لكن الفارق أن صلاح خاض مباريات أقل من “الدون”.

ولعب رونالدو ستة مواسم مع مانشستر يونايتد بين العامين 2003 و2009، وخاض 196 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما خاص صلاح 131 مباراة حتى الآن.

وسجل صلاح 82 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، وهدفين بقميص تشيلسي الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2014 و2016.

المصدر: أوبتا + transfermarkt

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