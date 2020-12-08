ليبيا- كشف تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو” عن وجود 45 دولة من بينها ليبيا و8 دول عربية بحاجة لمساعدة غذائية خارجية.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى حاجة مليون ليبي للمساعدات الإنسانية خلال العام 2020 بينهم 340 ألفا بحاجة إلى مساعدة غذائية مؤكدا أن اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحيح في الداخل يمثلون أكثر الفئات ضعفا في ليبيا خلال الفترة الحالية.

وتحدث التقرير عن الأسباب التي قادت لارتفاع أعداد الليبيين المحتاجين وهي زيادة أسعار المواد الغذائية والقيود المفروضة على خلفية تفشي جائحة كورونا وغياب الأمن والاستقرار السياسي مبينا أن غالبية المواطنين في ليبيا يعتمدون على رواتبهم المتأتية من القطاع العام وصرفها يتأخر.

وأضاف التقرير أن التضخم السلبي للأسعار الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي بدأت آثاره تظهرة بحلول سبتمبر الفائت إذ زادت كلفة الحد الأدنى من سلة الإنفاق في المتوسط بأكثر من 20% قياسا بمستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا متوقعا تأثر موسم الزراعة في ليبيا خلال شتاء العام 2021.

وأرجع التقرير هذا التأثر لنقص المياه لا سيما في جنوب غرب البلاد وخلال زراعة بذور القمح الشتوي والخشن الممتدة من أواخر أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صدمات سلبية على صعيد الإنتاج على حد وصف التقرير.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى البلدان العربية الـ8 الأخرى التي تشاطر ليبيا ذات الحاجة للمساعدة الغذائية الخارجية وهي كل من لبنان والعراق وسوريا وموريتانيا وجيبوتي والسودان والصومال واليمن ومعظمها تعاني من الحروب وحالة عدم الاستقرار اسلياسي والأمني.

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