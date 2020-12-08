 قائمة المتأهلين لدور 16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا – صحيفة المرصد الليبية
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سويسرا – حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا قبل الجولة الختامية لمنافسات البطولة التي تشهد 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب أوروبا.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتاهلة مبكرا لدور 16 من “التشامبيونز ليغ”:

المجموعة الأولى (A):

  • بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

  • مانشستر سيتي (إنجلترا)
  • بورتو (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

  • ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الخامسة (E):

  • تشيلسي ا(إنجليزا)
  • إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

  • برشلونة (إسبانيا)
  • يوفينتوس (إيطاليا).

المصدر: RT

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