مصر – كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى90% بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.

ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية في مصر هيثم عادل، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وأضاف عادل أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.

يشار إلى أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي قد ارتفع بنهاية شهر نوفمبر الماضي مسجلا 39.221 مليار دولار.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares