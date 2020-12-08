قناة “NTV” الروسية تكشف المهمة التي احتجز صحافيان لها خلال أدائها في تركيا

قناة “NTV” الروسية تكشف المهمة التي احتجز صحافيان لها خلال أدائها في تركيا

روسيا – كشفت رئيسة تحرير قناة “NTV” الروسية ألكسندرا كوستيرينا امس أن الصحافيين الاثنين في القناة اللذين تم احتجازههما في تركيا، عملا على إعداد تقرير عن صناعة طائرات بدون طيار.

وقالت كوستيرينا في تصريحات لوكالة “نوفوستي” إن الصحافيين المحتجزين وهما المراسل أليكسي بيتروشكو والمصور إيفان ماليشكين، موجودان في مقر المحكمة، ولم يوفر لهما الوصول القنصلي.

وأضافت أن المحكمة في اسطنبول التي تنظر في قضيتهما، قد تحكم بترحيلهما أو إبقائهما قيد الاعتقال، معربة عن أملها بأن يقتصر الأمر على الترحيل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الناطق باسم الكرملين أن السلطات الروسية على تواصل مع الجانب التركي لمتابعة الموضوع، معربا عن أمله في إيجاد تسوية عبر الحوار وإطلاق سراح الصحافيين في أقرب وقت.

واحتجزت الشرطة التركية بيتروشكو وماليشكين في 3 ديسمبر لعدم “عدم حيازتهما أوراق الاعتماد اللازمة”، لدى قيامهما بتصوير قرب المبنى الذي يوجد فيه مقر شركة “بيكار سافونما” المتخصصة في إنتاج طائرات حربية بدون طيار، حسب مصادر تركية.

المصدر: “نوفوستي”

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