ليبيا- أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق بيانًا بشأن عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس.

البيان الذي صدر الإثنين بارك خطوة عقد الاجتماع التي تمثل من وجهة نظره خطوة إيجابية لتفعيل الدور المهم الذي يقع على عاتق المصرف، لتحقيق استقرار وسلامة النظام المصرفي في ليبيا. مؤكدًا في ذات الوقت على وجوب تفعيل المبادئ العامة لاتفاق فتح تصدير النفط المبرم خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف البيان أن أهم بنود هذا الاتفاق تتلخص في 4 نقاط، هي توحيد أسعار صرف الدينار للأغراض العامة والخاصة وإيجاد آليات لتوحيد المالية العامة “الميزانية العامة”، وتفعيل دور المؤسسات المساندة لها، وتوحيد عمل المصارف والشفافية في إجراءت تحصل الإيرادات والإنفاق؛ فضلًا عن دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن هذه النقاط الـ4 لا تساهم في تحقيق استدامة السلامة المالية والنقدية فحسب، بل ستحقق طموحات الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، داعيًا في الوقت ذاته إلى الإسراع في إقرار تعديل وتوحيد سعر الصرف كخطوة أولى في سبيل تحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.

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