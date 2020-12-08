واشنطن – حذرت وكالة الأمن القومي الأمريكية من إمكانية استغلال من وصفتهم بـ “هاكرز روس مدعومين من قبل الدولة” للثغرات الأمنية في برامج شركة VMware الأمريكية.

وتشير الوكالة الأمنية الأمريكية إلى أن الثغرات الأمنية للبرامج قد تسمح للهاكرز بالتحكم في الأجهزة المخترقة عن بعد وسرقة البيانات منها.

ودعت الوكالة جميع المنظمات المستخدمة لبرمجيات VMware لتحميل البرمجيات الإضافية التي كشفت عنها الشركة يوم السبت الماضي، لسد الثغرات الأمنية.

يذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد أصدرت تحذيرات من هذا القبيل في وقت سابق، كان العديد منها متعلقا بهاكرز صينيين، وذلك بعد أن أطلقت الوكالة قسما خاصا للدفاع ضد الهجمات السيبرانية في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية قد نفت مرارا أي علاقة لها بالأنشطة السيبرانية الخبيثة، مشيرة إلى أن الاتهامات الأمريكية باطلة ولا أساس لها.

المصدر: رويترز

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