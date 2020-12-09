أول تعليق لرونالدو بعد الفوز على ميسي ورفاقه في عقر دارهم (صورة)

أول تعليق لرونالدو بعد الفوز على ميسي ورفاقه في عقر دارهم (صورة)

إسبانيا – أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه يوفنتوس على مضيفه برشلونة 3-0، أمس الثلاثاء، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

وخطف النجمان، رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الأضواء في المباراة، لكن البرتغالي برز بشكل أكبر بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء.

ونشر “الدون” بعد المباراة عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة له مع زملائه في الفريق في غرفة خلع الملابس وعلق عليها قائلا: “من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في كامب نو (ملعب برشلونة) ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق. اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! اللعب بهذه الطريقة، لن يكون هناك ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. إلى الأمام”.

وبهذا الفوز تأهل يوفنتوس إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السابعة، تاركا المرتبة الثانية لبرشلونة.

المصدر: RT

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