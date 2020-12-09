ليبيا – أجرى عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج لقاءً ثنائيًا مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وذلك خلال زيارة العمل الأخيرة التي أداها إلى فرنسا، لترؤس أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية.

كما تبادل الطرفان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الجوهرية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها خاصة الملف الليبي.

وناقش الجانبان مسار المفاوضات التي احتضنتها تونس من 9 إلى 15 نوفمبر 2020، تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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