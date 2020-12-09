ليبيا – قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الجيش في حالة حرب مع الأتراك ليس منذ الصيف الماضي، وإنما منذ سنوات حين أعلن الجيش الليبي الحرب على الإرهاب.

المسماري وفي مقابلة مع قناة “العربية” أمس الثلاثاء أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل جنودًا ومرتزقة إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني.

وشدد على أن تركيا أغرقت ليبيا بالمرتزقة والعناصر المتطرفة، معتبرًا أن أنقرة تريد تأجيج النزاع لتجنب خروجها من ليبيا، وموضحًا أن تركيا تحتفظ بوجود عسكري كبير في مناطق غرب ليبيا.

وبشأن السفينة التركية التي احتجزها الجيش الوطني قبالة سواحل ليبيا وفتشها، أوضح المسماري قائلًا: “فتشنا سفنًا خرقت الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا، والسفينة التركية قامت بـ3 انتهاكات للحظر البحري وتجاهلت نداءات خفر السواحل الليبي”.

المسماري اختتم تصريحه: “تم تفتيش السفينة التركية وسنبحث في مصيرها. السفينة لا تنقل حمولة مشبوهة لكنها دخلت منطقة الحظر”.

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