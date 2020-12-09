ليبيا – رأى رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن غياب التجربة البرلمانية والحزبية في ليبيا منذ بداية ثورة الفاتح عام 1969 تعد في مقدمة أسباب إنقسام مجلس النواب إلى جانب دور جماعات الإسلام السياسي ومنها الإخوان المسلمون.

اليسير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال: “هؤلاء تمكنوا خلال وقت قليل بعد ثورة فبراير من السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وبسيطرتهم على مصادر الأموال امتلكوا ومولوا الفضائيات وتحكموا في توجيه الرأي العام، وسرعان ما انجذبت إليهم الميلشيات المسلحة”.

وأضاف:”وبالمقابل كان هناك عدد كبير من هؤلاء النواب سواء في المجلس الانتقالي أو في المؤتمر الوطني بعده وفي مجلس النواب لاحقًا يعمل بشكل منفرد ودون خبرة سياسية بفكر الإخوان ومخططاتهم؛ مما سهل عملية استقطابه، وهناك نواب تعاملوا مع المنصب كغنيمة وباتوا فاسدين وتم شراء مواقفهم أحيانًا من قبل ذات الجماعة، ومجموعة أخرى آثرت السلامة والصمت في مواجهة ثنائي الفساد والتطرف”.

اليسير أيد الآراء التي ترى أن البرلمان لم يقدم شيئًا للمواطن، باستثناء مجموعة وطنية يتقدمهم عقيلة صالح يحسب لها تقديمها الدعم للقوات المسلحة في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

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