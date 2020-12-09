 باشاآغا جبل وانصحوه بالسر .. هل نال الزوبي ” تذكرة عبور ” للمرحلة القادمة ؟ – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – طالب عبدالسلام الزوبي آمر ” الكتيبة 301 ” المفترض أنها تابعة لرئاسة الأركان بوقف انتقاد فتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق ونصحه سرًا بدلًا من ذلك ، ويأتي هذا بسبب انتقادات موجهة له بعد زيارته إلى القاهرة وباريس في إطار سعيه المحموم للوصول إلى السلطة  .

وقال الزوبي بوقت مبكر من صباح اليوم في تدوينة عبر حسابه على تويتر : ” إن وصف ⁧‫وزير الداخلية‬⁩ بأوصاف نابية لا تمثل إلا تربية قائلها، هو وصف مردود عليه ” ، مطالبًا ضمنيًا بوقف إنتقاد باشاآغا .

وكان الزوبي يشير في ذلك وفقًا للمعلقين المنتقدين عبر حسابه إلى نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث بسبب وصفه لباشاآغا بـ ” السكليستي ” كما هو متداول في الأوساط اللييية بسبب امتهان الأخير لتجارة الإطارات قبل دخوله عالم السياسة مابعد 2011 حتى بات وبالصدفة وزيرًا للداخلية  .

وقال الزوبي أن ” الوزير بشر يخطأ ويصيب، وإصلاح أفعاله يكون بالنصيحة السرية وليس بالإدعاء الكاذب خاصة عندما الواصف أشبه ما يكون بالزئبق، فيقفز هنا ويرتع هناك، لذلك كن رجل وإعقل، فقرونك ألين من جبل سيادة الوزير ” ، في إشارة ضمنية أخرى لنعمان .

زوبي خارج دائرة المستهدفين

وأثارت تغريدة زوبي هذه انتقادات واسعة واتهامات له بالجهوية والتحيز والخروج عن اختصاصه كتابع لرئاسة الأركان ، فيما اعتبر البعض أن موقف زوبي من باشاآغا يفسر تساهل الأخير معه ومحاربته لبقية المجموعات المسلحة في طرابلس رغم شكاوى المواطنين لسنوات من امتهانه جمع الأتاوات من محلات تجارة الجملة في الكريمية .

وفي فبراير الماضي ، شن باشاآغا هجوماً لاذعًا على ” مليشيات طرابلس الفاسدة ” كما يروق له تسميتها وأشاد بالمجموعات الحسنة ليزور في اليوم التالي عبدالسلام الزوبي في أحد محاور جنوب طرابلس وصولًا إلى تغريدة الأخير اليوم التي تشير إلى أن الزوبي قد تحصل على ” كرت عبور ” يبقيه خارج سهام ودائرة المستهدفين من قبل ” الوزير ” .

يشار إلى أن مصادر وتقارير إعلامية متطابقة كانت قد أكدت بأن فهيم بن رمضان الذراع الأيمن للزوبي قد رافق باشاآغا في زيارته إلى القاهرة أو ربما زارها أيضًا قبل ذلك بشهر تقريبًا فيما بدا أن الأخير يُظهر مابحوزته من قوى ومخالب يمكن أن يثبت بها نفسه  .

المرصد – خاص

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