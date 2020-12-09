ليبيا – طالب عبدالسلام الزوبي آمر ” الكتيبة 301 ” المفترض أنها تابعة لرئاسة الأركان بوقف انتقاد فتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق ونصحه سرًا بدلًا من ذلك ، ويأتي هذا بسبب انتقادات موجهة له بعد زيارته إلى القاهرة وباريس في إطار سعيه المحموم للوصول إلى السلطة .

وقال الزوبي بوقت مبكر من صباح اليوم في تدوينة عبر حسابه على تويتر : ” إن وصف ⁧‫وزير الداخلية‬⁩ بأوصاف نابية لا تمثل إلا تربية قائلها، هو وصف مردود عليه ” ، مطالبًا ضمنيًا بوقف إنتقاد باشاآغا .

وكان الزوبي يشير في ذلك وفقًا للمعلقين المنتقدين عبر حسابه إلى نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث بسبب وصفه لباشاآغا بـ ” السكليستي ” كما هو متداول في الأوساط اللييية بسبب امتهان الأخير لتجارة الإطارات قبل دخوله عالم السياسة مابعد 2011 حتى بات وبالصدفة وزيرًا للداخلية .

وقال الزوبي أن ” الوزير بشر يخطأ ويصيب، وإصلاح أفعاله يكون بالنصيحة السرية وليس بالإدعاء الكاذب خاصة عندما الواصف أشبه ما يكون بالزئبق، فيقفز هنا ويرتع هناك، لذلك كن رجل وإعقل، فقرونك ألين من جبل سيادة الوزير ” ، في إشارة ضمنية أخرى لنعمان .

فيديو | باشاآغا يقوم اليوم الإثنين بزيارة دعم لمحور "الكتيبة 301 #مصراتة " جنوب العاصمة إلتقى فيها آمرها عبدالسلام زوبي رفقة مقاتليه واستمع لمتطلباتهم وحاجاتهم عقب يوم من هجوم شنه على "المليشيات الفاسدة في #طرابلس". #ليبيا لمتابعة #المرصد عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/I41zYVOPPW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 24, 2020

زوبي خارج دائرة المستهدفين

وأثارت تغريدة زوبي هذه انتقادات واسعة واتهامات له بالجهوية والتحيز والخروج عن اختصاصه كتابع لرئاسة الأركان ، فيما اعتبر البعض أن موقف زوبي من باشاآغا يفسر تساهل الأخير معه ومحاربته لبقية المجموعات المسلحة في طرابلس رغم شكاوى المواطنين لسنوات من امتهانه جمع الأتاوات من محلات تجارة الجملة في الكريمية .

وفي فبراير الماضي ، شن باشاآغا هجوماً لاذعًا على ” مليشيات طرابلس الفاسدة ” كما يروق له تسميتها وأشاد بالمجموعات الحسنة ليزور في اليوم التالي عبدالسلام الزوبي في أحد محاور جنوب طرابلس وصولًا إلى تغريدة الأخير اليوم التي تشير إلى أن الزوبي قد تحصل على ” كرت عبور ” يبقيه خارج سهام ودائرة المستهدفين من قبل ” الوزير ” .

فيديو | باشاآغا : مليشيات من شارع واحد تسيطر على جهاز المخابرات العامة في #طرابلس وحولته لجهاز غير موثوق . هذه المليشيات تشعر بالقهر من مجهودات الداخلية والشرطة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/VMEU6rPCF9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

يشار إلى أن مصادر وتقارير إعلامية متطابقة كانت قد أكدت بأن فهيم بن رمضان الذراع الأيمن للزوبي قد رافق باشاآغا في زيارته إلى القاهرة أو ربما زارها أيضًا قبل ذلك بشهر تقريبًا فيما بدا أن الأخير يُظهر مابحوزته من قوى ومخالب يمكن أن يثبت بها نفسه .

المرصد – خاص

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