بين الصدارة والانتقال للدوري الأوروبي والإقصاء.. فرص الريال في دوري الأبطال

بين الصدارة والانتقال للدوري الأوروبي والإقصاء.. فرص الريال في دوري الأبطال

إسبانيا – يواجه ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (13 مرة)، خطر الخروج من دور المجموعات من مسابقته المفضلة، عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ.

وسيكون فريق العاصمة الإسبانية أمام خطر الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية بنظام البطولة الحديث، علما بأن النادي الملكي لم يغب عن الأدوار الإقصائية منذ 1998.

وقبل الجولة الختامية المقررة اليوم الأربعاء، يتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، يليه شاختيور دونيتسك بسبع نقاط، وهو نفس رصيد ريال مدريد، لكن الفريق الأوكراني يتفوق على نظيره الإسباني في المواجهات المباشرة بينهما.

ويتذيل إنتر ميلان ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط لكن فرصه للتأهل تبقى قائمة.

ونستعرض سيناريوهات نتائج ريال مدريد في المجموعة الثانية التي تتباين بين التأهل في الصدارة إلى الإقصاء والخروج متذيلا للترتيب.

تأهل الريال في صدارة المجموعة الثانية

فوز الريال على مونشنغلادباخ، وخسارة شاختيور أو تعادله مع إنتر.

تأهل الريال في المركز الثاني

فوز الريال على مونشنغلادباخ وفوز شاختيور على إنتر.

تعادل الريال مع مونشنغلادباخ، وفوز إنتر على شاختيور.

المركز الثالث والانتقال للدوري الأوروبي

تعادل الريال أو خسارته أمام مونشنغلادباخ، وفوز شاختيور أو تعادله مع إنتر.

المركز الرابع والإقصاء من كل المسابقات القارية هذا الموسم

خسارة الريال أمام مونشنغلادباخ وفوز إنتر على شاختيور.

المصدر: RT

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