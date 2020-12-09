روسيا – اختتم فريق زينيت بطرسبورغ الروسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (1-2) في المباراة التي جمعتهما امس.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه المهاجم الأرجنتيني سيباستيان دريوسي في الدقيقة الـ16 من زمن الشوط الأول.

ورد الضيوف الصاع صاعين، في الشوط الثاني، بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من المدافع البولندي لوكاش بيشتشيك ولاعب خط الوسط البلجيكي أكسيل فيتسيل في الدقيقتين (68، و78) على الترتيب.

ومني فريق زينيت بطرسبورغ بالهزيمة الثالثة على التوالي والخامسة في البطولة، مقابل تعادل واحد، وتذيل ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد نقطة يتيمة، ليودع البطولة الأوروبية المرموقة “التشامبيونز ليغ”، كما أخفق في المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

في المقابل حسم بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة لصالحه برصيد 13 نقطة، وتأهل بجدارة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT

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