ليبيا – التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية، ونقيب المهن الطبية المساعدة بنغازي، ونقيب المهن المساعدة أم الرزم؛ لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالمهن الصحية.

عقوب رحب وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بكافة النقابات الصحية للمهن الطبية المساعدة، مثمنًا الدور الكبير والإيجابي الذي تعمل به من أجل تنظيم المهن والرقي بها.

وشدد على العلاقات الوطيدة التي تربط الجانبين والمبنية على الاحترام المتبادل‫، ‬مثمنًا في الوقت نفسه بسالة الجيش الأبيض ومنتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والتمريضية والإداريين، لما قدموه من تضحيات وجهود كبيرة لأبناء الشعب الليبي بشرق وغرب وجنوب البلاد في هذا الظرف البالغ التعقيد والخطورة، مع انتشار جائحة كورونا.

وأكد وزير الصحة خلال استقباله للنقابة العامة للمهن الطبية وعدد من رؤساء النقابات المهنية والشخصيات الطبية، قائلًا: “شعبنا يستطيع تجاوز هذه المحنة الخطيرة، ويكلّل جهودكم بالنجاح من خلال حمايته لنفسه، والتقيد الصارم بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحمايةِ المجتمع”.

كما أوضح أن المعدن الحقيقي للشعوب يظهر في مثلِ هذا الظرف، وقد أظهرتم معدن الوطنية الليبية الأصيل والمشاعر الإنسانية بأرفعِ ما تكون عليه.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالعاملين في المهن الصحية والتمريض وهيكلية إمكانية منح أذونات المزاولة للمهن الطبية بالقطاع الخاص من قبل البلديات، ومناقشة آليات التدريب المستمر للعناصر الطبية وتفعيل مركز القوى العاملة الطبية ببلدية المرج، وإمكانية تفعيل الدراسات العليا في عدة مجالات أهمها الأشعة والصحة العامة والصيادلة وطب الأسنان ومعالجة آلية التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات؛ حيث تم التوافق على حل كافة الإشكاليات العالقة على أساس الحوار البناء والمثمر‫.‬

‫وناقش الحاضرون المستحقات المالية للعاملين الصحيين بمراكز العزل السريري الطبي لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومراكز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات. ‬

‫ومن جانبه أكد وزير الصحة خلال اللقاء أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم صرف كافة المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل والرصد والتقصي، بعد تخصيص المبالغ والمكافآت المالية وفق لقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.‬

‫كما بين أن التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمرافق الصحية بالبلديات هي من أولويات وزارة الصحة مطلع عام 2021، من خلال التواصل والتعاون المباشر مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصناعة بالحكومة الليبية بالتنسيق والشراكة مع الاتحاد الأوربي.‬

اما بشأن تدريب العناصر الطبية في الداخل والخارج، فقد نوّه وزير الصحة بأن عام 2020 كان عام التدريب في ليبيا. مشيرًا إلى ان استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2021 شاملة التدريب والتطوير المهني بكافة المجالات، وخاصة بعد اعتماد هيئة التامين الطبي واستغلال الاستقطاعات المالية في مجال التدريب المهني.

وحضر الاجتماع النائب الأول بنقابة المهن الطبية المساعدة بنغازي، ومدير مكتب النقابة العامة للصيادلة بالمنطقة الشرقية، ونقيب المهن الطبية درنة، وعدد من رؤساء النقابات المهنية والشخصيات الطبية.

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