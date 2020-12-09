ليبيا – أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بأن تحليلًا أجرته المنظمة لصور 4 صواريخ مضادة للدبابات في ليبيا، خلص إلى أن أحدها “له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني”.

غوتيريش قال في تقريره نصف السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “الأمانة العامة للأمم المتحدة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران”.

وجاء في تقرير غوتيريش: “استنادًا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات صفاته تتسق مع صاروخ “دهلوي إيراني الصنع”.

وأضاف التقرير: “الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 لعام 2015”.