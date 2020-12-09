الدنمارك – يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا على نادي ميتييلاند الدنماركي اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (17:55) بتوقيت غرينتش، على ملعب “MCH Arena” بمدينة هيرنينغ الدنماركية.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول منذ بداية اللقاء، بالرغم من التغييرات العديدة التي أجراها الألماني يورغن كلوب المدير الفني “للرديز” أبرزها بقاء النجم البرازيلي روبرتو فرمينيو على دكة البدلاء والمهاجم السنغالي ساديو ماني، وقائد الفريق جوردان هندرسون وغيرهم:

بينما سيبدأ الدنماركي بريان بريسكي، المدير الفني لفريق ميتييلاند بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه “الريدز”:

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 12 نقطة، وضمن صعوده إلى دور الـ 16 للبطولة الأوروبية المرموقة “التشامبيونز ليغ” في الجولة الماضية.

بينما يتذيل فريق ميتييلاند قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وخرج من دائرة المنافسة على التأهل أو ملحق الدوري الأوروبي، منذ عدة جولات.

بينما انحصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية بين فريق أتالانتا الإيطالي صاحب مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، وأياكس أمستردام الهولندي الثالث برصيد 7 نقاط، قبل مباراتهما الفاصلة اليوم أيضا، على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة الهولندية أمستردام.

المصدر: “twitter/LFC/fcmidtjylland”

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