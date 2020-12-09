الولايات المتحدة – فاجأ المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا العلماء بالنتائج التي توصل إليها على المريخ، حيث قام بتصوير صخرة كبيرة وُصفت بأنها “مظلمة ولامعة”.

ورصد المركبة الفضائية الصخرة البارزة عندما كانت في طريقها إلى جبل شارب على سطح الكوكب الأحمر. وأشارت عالمة جيولوجيا الكواكب ميليسا رايس من جامعة ويسترن واشنطن إلى أن الصخرة “لا تشبه أيا من الصخور الأخرى في المناظر الطبيعية المحيطة” في تحديث لمهمة المسبار يوم الاثنين.

اكتشف فريق المسبار الفضائي الصخرة ككائن غريب في عرض أفقي أوسع.

ويشير لون الصخرة المميز إلى أنه قد يكون زائرا من الفضاء. ورصدت مركبة كيوريوسيتي صخورا متشابهة المظهر في الماضي وهي أيضا مظلمة ولامعة وتم التأكد من أنها نيازك تتكون أساسا من الحديد. وفي هذه الحالة، يجب على الخبراء أولا تحليل صور الصخور المعنية لتحديد ما إذا كانت آتية من الفضاء أو من وحدة جيولوجية غير جبل شارب، القمة المركزية الضخمة في فوهة غيل حيث تقوم مركبة كيوريوسيتي بمهمتها الاستكشافية.

ويجب أن يكون نظام الكاميرا Mastcam على متن كيوريوسيتي، قادرا على معرفة الفرق، وتحديد هوية الصخرة الغامضة.

وأطلق الباحثون على الصخرة اسم Island Davaar نسبة إلى جزيرة في اسكتلندا، ويخططون لإلقاء نظرة أفضل عليها بينما يواصل مسبار كيوريوسيتي شق طريقه صعودا إلى جبل شارب.

وإذا تبين أن Island Davaar عبارة عن نيزك كبير، فسيوفر تباينا رائعا مع نيزك صغير اسمه “Egg Rock” تم اكتشافه في عام 2016.

وذكرت وكالة ناسا أنه قبل أن يقترب مسبار كيوريوسيتي من الصخرة الغامضة التي عثر عليها، فإنه سيكمل بعض الملاحظات العلمية من موقعه الحالي، وبالتالي سيكمل تحليل الصخور الأخرى.

المصدر: سي نت

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