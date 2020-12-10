اليمن – أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثية من محافظة الحديدة.

وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى أن “قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية”.

وأكدت، أن “القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل”.

وأعلن التحالف، في نوفمبر الماضي، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة “أنصار الله” الحوثية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

ونوه، إلى أن الألغام البحرية التي تم تدميرها جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع “صدف”، مشيرا إلى أنه “أزال ودمر ما مجموعه 163 لغما بحريا نشرتها الجماعة عشوائيا”.

المصدر: “واس”

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