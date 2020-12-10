إسبانيا – قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بفوزه عليه (2-0) امس.

وأحرز بنزيما هدفي “الميرينغي” في الدقيقتين (9 و32) من عمر المباراة التي جمعتها على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في العاصمة مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثانية (B)، من بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط، ولكنه مع ذلك رافق الفريق الملكي إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد تعادل إنتر ميلان في عقر داره من دون أهداف أمام ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني.

واحتل شاختيور دونيتسك بذلك المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، وحصل على حق المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

في حين تذيل إنتر ميلان قائمة المجموعة، ليودع بذلك بطولة “التشامبيونز ليع”، كما فشل في الانتقال إلى الدوري الأوروبي.

المصدر: RT

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