ألمانيا – خلصت غرفة التجارة والصناعة في دوسلدورف إلى أن أوروبا تتكبد خسائر قيمتها 21 مليار يورو سنويا إثر العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وأشارت الدراسة إلى أن الصناعة التحويلية والهندسة الميكانيكية وصناعة السيارات والصناعات الكيماوية في دول الاتحاد الأوروبي، عانت أكثر من غيرها جراء القيود ضد روسيا.

وبيّنت الدراسة أن رفع العقوبات سيعود بالفائدة على الجانبين الروسي والألماني وعلى ولاية شمال الراين وستفاليا حصرا بنحو مليار يورو سنويا.

وخلصت الدراسة إلى أن الوضع في الأسواق الدولية أصبح أكثر تعقيدا، وأن سوق المبيعات الروسية لديها إمكانات كبيرة للشركات الألمانية متوسطة الحجم.

يشار إلى أن روسيا كانت قد ردت على الاتحاد الأوروبي والدول المنخرطة في عقوباته ضدها، بعقوبات جوابية شملت حظر استيراد المنتجات الحيوانية والزراعية من دول العقوبات، مما يلحق خسائر فادحة بقطاع الزراعة الأوروبي ويعزز منتجات الزراعة واللحوم والدواجن في روسيا التي حققت مؤشرات مضاعفة منذ فرض العقوبات.

المصدر: لينتا رو

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