صلاح يحقق عدة أرقام قياسية في مواجهة ميتييلاند

صلاح يحقق عدة أرقام قياسية في مواجهة ميتييلاند

إنجلترا – حقق النجم المصري محمد صلاح أرقاما قياسية خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه ميتييلاند الدنماركي (1-1) يوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل “الفرعون” صلاح هدف التقدم “للريدز” سريعا بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية اللقاء الذي أقيم على ملعب “MCH Arena” بمدينة هيرنينغ الدنماركية.

وأحرز محمد صلاح بذلك أسرع هدف في مسيرته الاحترافية، وهو الأسرع أيضا لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي “للريدز” أيضا على الصعيد الأوروبي برصيد 22 هدفا متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات.

وتأهل ليفربول إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، من المركز الأول على للمجموعة الرابعة (D) برصيد 13 نقطة، ورافقه وصيفه فريق أتالانتا الإيطالي.

المصدر: وكالات

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