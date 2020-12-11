إيرلندا – تغلب فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه دوندالك الإيرلندي (4-2) في المباراة التي جمعتهما امس، وذلك ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل اللاعب الإنجليزي إدوارد نيكيتاه الهدف الأول “للمدفعجية” مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية. وضاعف زميله المصري محمد النني النتيجة بهدف أحرزه في الدقيقة 18 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وقلص اللاعب جوردان فلوريس الفارق للفريق الإيرلندي عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

(هدف النني بعد الدقيقة الثامنة في الفيديو)

وأضاف أرسنال هدفين آخرين عبر كل من، جوزيف ويلوك وفولارين بالوغين، في الدقيقتين (67 و80) على الترتيب. ومن ثم سجل الإيرلندي سين هور هدف أصحاب الأرض الثاني، بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وحقق أرسنال انتصاره السادس على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط على وصيفه مولده النرويجي الذي رافقه إلى دور الـ32 من مسابقة “يوروبا ليغ”.

بينما مني دوندالك بالهزيمة السادسة على التوالي، وتذيل قائمة المجموعة من دون نقاط، وودع المسابقة مع رابيد فيينا النمساوي صاحب المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares