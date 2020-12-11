غانا – أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية غانا فوز الرئيس، نانا أكوفو-ادو، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت منافسة حادة، لولاية ثانية، لكن المعارضة شككت في هذه النتائج.

وفاز الرئيس الغاني، الذي يتزعم الحزب الوطني الجديد، بنسبة 51,59% من الأصوات، مقابل 47,36% لمرشح المعارضة الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، جون ماهاما، بحسب ما أعلنت عنه رئيسة مفوضية الانتخابات، جان ادوكوي مينسا.

ويبلغ فارق الأصوات 551 ألفا و524 صوتا فقط بين أكوفو-ادو ومهاما، الذي أصبح زعيما للمعارضة في عام 2016.

وسارع حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى تأكيد رفضه لنتيجة الانتخابات. وقال النائب عن الحزب، هارونا إدريسو، في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء/الخميس في العاصمة أكرا إن “الأدلة الدامغة المتوافرة، تمنعنا من قبول هذه النتيجة الزائفة والمتسرعة”.

وأضاف: “نعتزم اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل قلب هذا الهجوم الوقح على ديمقراطيتنا”.

المصدر: “أ ف ب”

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