ليبيا- يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على مزيد من الأفراد والشركات التركية على خلفية الأدوار التخريبية لتركيا بعدة أماكن منها ليبيا.

وجاء في تقرير إخباري لموقع “اليوم السابع” المصري تابعته صحيفة المرصد أن الاتفاق على العقوبات الإضافية سيكون في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أساس قائمة العقوبات المطبقة بالفعل منذ العام 2019 ، مبينًا أن العقوبات ستكون رادعة وردا على تجاوزات عدة ارتكبها النظام التركي وفي مقدمتها أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط مع اليونان وقبرص.

ونقل التقرير عن ديبلوماسيين مطلعين على المناقشات الأوروبية تأكيدهم أن قبرص واليونان اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف مرجعين هذا التشدد الأوروبي لإخفاق أنقرة في المساعدة على حل خلافها مع الدولتين.

وبحسب التقرير فقد أدان المجلس الأوروبي الخطوات التركية أحادية الجانب في منطقة فاروشا القبرصية ، داعيًا إلى الاحترام الكامل لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة550 و789 مع التأكيد على التزامه الكامل ودعمه لتسوية شاملة في إطار الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ولا سيما ليبيا دعا المجلس الأوروبي جميع الفاعلين إلى العمل وفق مبادئ عملية برلين، مذكرًا بعرض دعم خفر السواحل الليبي من خلال التدريب والمراقبة وكذلك توفير المعدات والسفن وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

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