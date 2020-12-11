الإمارات العربية – أعلنت الإمارات، امس، أنها سمحت باستيراد اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بالإضافة إلى الأبقار والأغنام الحية من مصر.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات إنها سمحت بإعادة استيراد بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت واللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، فضلا عن استيراد الأبقار والأغنام الحية من مصر.

ويأتي قرار الاعتماد بناء على مجموعة من الاجتماعات “الافتراضية” المتبادلة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية عن الرقابة على الغذاء في مصر، وعلى خلفية اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عددا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور، حسب الوزارة.

وقررت الوزارة كذلك رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية الداجنة من المجر على خلفية استقرار الأوضاع الصحية، وانتهاء البؤرة المرضية لإنفلونزا الطيور وفقا لإخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المصدر: “البيان” الإماراتية

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