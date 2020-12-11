ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إنه لا يمكن الوثوق في جماعة الإخوان، لافتا أنهم يجلسون للتفاوض وهم يفكرون وينظرون إلى أمور أخرى.

التكبالي وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أمس الخميس أضاف:” الإخوان يستهدفون القوات المسلحة وعندما جلسوا في مفاوضات طنجة اتفقوا على لملمة مجلس النواب لكنهم غادروا”.

وأضاف: “الإخوان من البداية وضعوا العراقيل أمام مجلس النواب من أجل إزاحته”.

وتابع موجها حديثه لجماعة الإخوان: “لماذا تكرهون الجيش والشرطة؟ لأنهم لا يريدون النظام ولا يمكنهم الحياة في ظله”.

التكبالي لفت إلى أن هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد ليبيا حتى تدخل في حالة من عدم الإستقرار لكي تتمكن منها الفوضى الخلاقة التي يتحدثون عنها.

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