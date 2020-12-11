فرنسا – علق رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ناصر الخليفي، على الأنباء التي ربطت الفريق الباريسي بالتعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الخليفي في تصريحات أبرزتها شبكة “RMC Sport” الفرنسية: “كما تعلمون، نحن نحترم الأندية الأخرى، ونريدها أن تحترمنا. بالنسبة لي، ميسي لاعب برشلونة.. نحترم برشلونة ولا يمكننا الحديث عنه (ميسي) الآن”، في إشارة إلى أن فريقه لن يتفاوض مع النجم الأرجنتيني ما دام عقده ساريا مع برشلونة.

وظل مستقبل ميسي مع برشلونة مجهولا منذ مطالبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عاما، بالانتقال إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد نهاية عقده مع “البارسا” في يونيو المقبل، من بينها باريس سان جيرمان.

وتصاعدت التكهنات حول إمكانية انضمام ميسي إلى بطل الدوري الفرنسي، الأسبوع الماضي، بعدما صرح زميله السابق في برشلونة، النجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بأن أكثر ما يريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العقبة الوحيدة التي ستواجه سان جيرمان للتعاقد مع ميسي بعد نهاية عقده مع برشونة، هو راتبه الضخم، الذي يصل إلى 60 مليون يورو سنويا.

المصدر: “RMC Sport”

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