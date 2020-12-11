السعودية – كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن عدد من القرارات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان، لمساعدة عدد من الدول في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان له، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) والحد من انتشاره، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المساعدات الإنسانية في مختلف القطاعات”.

وكان الملك سلمان قال إن “قمة العشرين نجحت في تقديم رسالة للاطمئنان والأمل لمواطني جميع الشعوب، من خلال بيان القادة الختامي للقمة”.

المصر: سبوتنيك

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