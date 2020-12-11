العثور على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس تحت مبان سكنية في الصين (صور)

العثور على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس تحت مبان سكنية في الصين (صور)

الصين – ذكرت وسائل إعلام صينية أنه عثر على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس، يدعم مبنى سكنيا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار.

وتقول تقارير الصحف المحلية إن التمثال كان مغطى بالنباتات ومحاطا بالمباني العالية، ولم يكن السكان الأصغر سنا على علم بوجوده إلى أن بدأت أعمال التنظيف مؤخرا لإعادة بناء واجهة أحد المباني.

ووقع إزالة الأشجار والنباتات المحيطة بالتمثال أثناء إعادة بناء الجدار الخارجي للمبنى ودهش السكان لرؤية ما كان تحته من بقايا تعود إلى نحو ألف عام.

وتُظهر الصور التي تم إصدارها تمثال بوذا تحت مبنى سكني، كما لو كان بمثابة دعامة.

وذكر موقع shine.cn الإخباري أن التمثال مقطوع الرأس كان في وضعية الجلوس ويديه على بطنه بينما كانت القدم اليسرى متضررة بشدة.

وقال ساكن يبلغ من العمر 60 عاما: “كان التمثال هنا عندما كنت صغيرا. وكان له رأس لكنه تضرر فيما بعد”.

وعلق جار آخر بأنه كان هناك أيضا معبد بوذي في الموقع منذ سنوات عديدة، ولكن وقع هدمه عندما بدأ تشييد المباني السكنية في الثمانينيات.

وأضاف الرجل، ولقبه يانغ: “سمعت أن تمثال بوذا بني منذ ما يقرب من ألف عام”.

من جانبها، بدأت السلطات المسؤولة عن الآثار الثقافية والأثرية تحقيقا لتوضيح التفاصيل حول هذا التمثال الضخم لبوذا.

المصدر: ميترو

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