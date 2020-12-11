فيينا – واصلت أسعار النفط مكاسبها، امس، وارتفع سعر خام “برنت” أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ظهور بعض القلق في الأسواق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير بشمال العراق، فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي، لكن الإنتاج لم يتأثر.

وصعدت الأسعار كذلك مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقد تبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا قريبا، ربما في غضون أيام، في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه “فايزر” و”بيونتك”.

وقال محللون: “اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة. من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عاني من قيود تفرضها الحكومات على الحركة”.

المصدر: وكالات

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