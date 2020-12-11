فرنسا – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس، عن تلقيها بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية.

وأفادت في بيان عبر موقعها الرسمي بأنها أُبلغت اليوم في تمام الساعة 11:56 (بالتوقيت العالمي) من قبل هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية (STUK) بشأن حدث في الوحدة 2 من محطة Olkiluoto للطاقة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه قد تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة، مؤكدة أنه تم إغلاق المفاعل.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها على اتصال بنظيراتها في فنلندا وستقدم المزيد من المعلومات العامة حالما تصبح متاحة.

ووفقا لـ “STUK”، لم يتسرب أي إشعاع من المصنع إلى البيئة.

وتقع محطة Olkiluoto للطاقة النووية في جزيرة Olkiluoto على بعد حوالي 220 كم شمال غرب هلسنكي.

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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