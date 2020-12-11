الأردن – انتخب أعضاء مجلس النواب الأردني، في أول جلسة له في الدورة غير العادية، لمجلس الأمة الـ19، امس، النائب عبد المنعم العودات رئيسا للمجلس.

وحصل النائب العودات على 84 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه النائب محمد الفايز وألغيت 5 أوراق اقتراع.

فيما غاب 15 نائبا من أصل 130 نائبا، عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا.

وقال النائب العودات في كلمة له بعد انتخابه، إن “الأردن اليوم بحاجة إلى حالة من المراجعة الصادقة للقدرات الوطنية، بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاتها الاجتماعية”.

وأكد أن “المبدأ الأساس لقوة الدولة، يقوم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وهنا يكمن الدور الدستوري لمجلس النواب باعتباره الممثل للشعب الذي هو مصدر السلطات”.

وأشار إلى أن “المجلس، يقف أمام اختبار كبير، وهو مطالب بالتمسك بنصوص ومعاني الدستور، وبنظام مجلس النواب الداخلي، وأن يجعل من الاحترام قاعدة للتعامل مع هيبة ووقار المجلس، ومع المكانة والصورة التي ينبغي أن يكون عليها أمام جلالة الملك والشعب”.

وشدد على ضرورة تأسيس مرحلة تشريعية رقابية جديدة “ترتقي إلى مستوى التحديات، والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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