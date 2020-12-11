لبنان – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب امس، إن “ضميره مرتاح” بعد الإدعاء عليه بجرم الإهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغربا “استهداف موقع رئاسة الحكومة”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه:”إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.

وادعى قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت ​فادي صوان​، الخميس، على دياب​ وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

وأدى إنفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

المصدر: الوكالة الوطنية

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