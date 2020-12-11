ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس في بيان لها أمس الخميس عن تمكن الأجهزة الأمنية التابعة لها من إلقاء القبض على مجرم مسجل خطر معروف بلقب بـ” القصعة ” وتحيله للنيابة العامة.

مديرية أمن طرابلس أوضحت في بيانها الذي نشره مكتبها الإعلامي بأنه بعد أن تمكنت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي في وقت سابق من القبض على احد المطلوبين في جرائم سرقات السيارات بالإكراه واستعمال السلاح والملقب بـ “سبنكس” تمكنت الخميس من القبض على شريكه في تلك الجرائم.

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وكشفت المديرية على أن شريك “سبنكس” في جرائمه والمطلوب على ذمة قضايا أخرى المدعو ( م.ع.م) والمعروف بـ” القصعة ” والذي كان قد صدر بحقه أمر قبض من النيابة العامة كونه مطلوب على ذمة عدد من القضايا منها واقعة سرقة سيارة بقوة السلاح بمنطقة غوط الشعال غرب طرابلس في 2019 ، والتي استرجعت بعد أن لاذا بالفرار اثر ملاحقتهم.

وتابعت المديرية:” بالإضافة لاتهامه في ثلاث وقائع سرقة أخرى في منطقة حي الاندلس، وواقعة سرقة من داخل منزل في غوط الشعال وواقعة إطلاق عيار ناري على مواطن في 2017 عام بمنطقة غوط الشعال واتهامه في واقعة سب وتهديد بالقتل لاحد المواطنين في 2012″.

وإختتمت مديرية أمن طرابلس بيانها بالتوضيح :” بعد التحقيق معه وسؤاله عن السيارة التي كان يستعملها في ارتكاب جرائمه أفاد بأنه تعرض لحادث بها فقام بالتخلص منها ببيعها لأحد، ( أماكن تجميع خردة السيارات) ، هذا و احيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص “.

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