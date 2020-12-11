ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن التحركات الإخوانية الأخيرة في ليبيا تستهدف تغيير رئيس مجلس النواب من أجل عزل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

بكري وخلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أمس الخميس وفقاً لما نقله موقع “الرئيس نيوز” المصري أضاف:” الإخوان يتأمرون على الجيش الليبي ويسعون إلى تفكيكه”.

وأضاف: “الإخوان ينفذون هدف أردوغان الذي أكد لهم أنهم لن يستقروا في ليبيا إلا بعد التخلص من المشير خليفة حفتر قائد الجيش”.

وتابع: “المشير حفتر هو من قام بجمع الجيش الليبي وتكوينه وتدريب قواته من أجل الدفاع عن البلاد ضد الإرهاب”.

وأشار بكري إلى أن جماعة الإخوان تستهدف اختطاف مجلس النواب والتخلص من المشير حفتر حتى يسيطرون على البلاد.

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