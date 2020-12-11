تطعيم أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا بلقاح “سبوتنيك V”

تطعيم أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا بلقاح “سبوتنيك V”

روسيا – أعلن رئيس معهد “غاماليا” الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا،، ألكسندر غينسبرغ، امس، أنه تم تطعيم أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا بلقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وقال غينسبرغ في تصريح صحفي، إن أكثر من 150 ألف شخص تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك V”، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الأكبر مقارنة بالبلدان الأخرى، التي بدأت في استخدام لقاحات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا هو أول لقاح يتم تسجيله رسميا في العالم، في بداية شهر أغسطس الماضي.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أطلقت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم تبدأ بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

المصدر: نوفوستي

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