تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع مناطق روسيا قبل نهاية الأسبوع

تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع مناطق روسيا قبل نهاية الأسبوع

روسيا – أعلنت جميع مناطق روسيا عن استعدادها للبدء في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ستنطلق في جميع المناطق بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، في بيان امس، عقب اجتماع مع اللجنة الخاصة بشؤون الصحة، إن “جميع المناطق أعلنت استعدادها للتلقيح، وبحلول نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إطلاقه في جميع المناطق”.

وأكدت غوليكوفا أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، يجب أن لا تتوقف في مناطق روسيا في عطلة رأس السنة.

وأضافت أنه “نظرا لأن عملية التطعيم تتكون من مرحلتين، يجب على المناطق أن تولي اهتماما خاصا لتخطيط التطعيم، حتى لا يتم تعليقه خلال عطلة يناير”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس معهد “غاماليا” الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر غينسبرغ، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

المصدر: تاس

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