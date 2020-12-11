البحرين – اختتمت صباح امس مجريات التمرين الجوي المشترك الذي نفذته قوة دفاع البحرين، ممثلة في سلاح الجو الملكي البحريني، مع القوات الجوية الأمريكية.

وشمل التمرين الجوي المشترك في مرحلته الختامية على “عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية بكل كفاءة واحترافية من الجانبين”.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للأسلحة الجوية بين البلدين، وإثراء المعرفة الدفاعية وتبادل الخبرات التكتيكية بين القوات الجوية، وزيادة التنسيق العسكري، بالإضافة إلى تقوية العمل الدفاعي في المجال الجوي لتعزيز العمل العسكري المشترك المنشود بين القوتين الجويتين، “لمواجهة الأخطار والتهديدات وللدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتميز أداء المشاركين في التمرين بـ”المستوى المتقدم في تنفيذ كافة مراحل التمرين بكل دقة وإتقان”.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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