ليبيا – وقع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الخميس مع رئيس محكمة الحسابات التركية اتفاقية تفاهم لتبادل الخبرات خلال زيارته لمحكمة الحسابات التركية.

رئيس محكمة الحسابات التركي أبدى بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بطرابلس استعداده لتقديم الدعم في مجالات متعددة حيث تفاهم الجانبين على تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب واستعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap ومنظومة تحليل البيانات vera واستراتيجية التواصل.

هذا ورافق رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس في زيارته إلى محكمة الحسابات التركية كل من :”مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات والمصارف ،مدير مكتب التعاون الدولي، مدير مكتب متابعة المرتبات، مدير مكتب الرئيس” وحضر عن الجانب التركي:” نائب رئيس محكمة الحسابات التركية، رئيس قسم التدريب،عدد من المختصين في تقنية المعلومات والتخطيط”.

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