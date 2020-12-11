إيطاليا – حرم البلجيكي روميلو لوكاكو، فريقه إنتر ميلان، من هدف الفوز والتأهل أمام شاختيور دونيتسك، خلال مباراة الفريقين لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وعندما كان إنتر بحاجة لهدف واحد للفوز والتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، سدد الدولي التشيلي، أليكسيس سانشيز، كرة قوية برأسه من داخل منطقة جزاء شاختيور، لكن لوكاكو كان واقفا في المكان الخطأ، حيث اصطدمت كرة زميله برأسه وذهبت بعيدا عن المرمى، ليضيع بذلك المهاجم البلجيكي على فريقه فرصة هدف محقق.

يجب الإشارة إلى أن خطأ لوكاكو كان بسبب تواجده في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، لأنه حتى لو ترك الكرة تمر من فوق رأسه وتسكن الشباك، فإن الحكم كان سيرفض احتساب الهدف على اعتبار أن المهاجم البلجيكي شارك في اللعبة وهو في موقف تسلل.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينتقل شاختيور للمنافسة في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف ريال مدريد، وبوروسيا مونشنغلادباخ، بينما ودع إنتر دوري الأبطال باحتلاله المرتبة الأخيرة في مجموعته.

المصدر: footboom.com + RT

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