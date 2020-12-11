الولايات المتحدة – منحت مجلة “تايم”، الأمريكية، ليبرون دجيمس، نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “NBA”، جائزة لقب “رياضي العام”.

واستعرضت المجلة، بعض الإنجازات الرياضية والأنشطة الإنسانية التي قام بها دجيمس، لتأكيد استحقاقه بالجائزة، منها اختياره في شهر أكتوبر الماضي، كأفضل لاعب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي، يفوز بالجائزة مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حصل عليها مع ميامي هيت في 2012 و2013، ومع كليفلاند كافالييرز عام 2016.

كما قاد دجيمس في الموسم المنصرم، لوس أنجلوس ليكرز، للتتويج بلقب “NBA”، للمرة الأولى منذ 2010، حيث توج الفريق حينها مع الأسطورة كوبي براينت، الذي فارق الحياة في حادث تحطم طائرته المروحية في يناير الماضي.

وأشارت “تايم” إلى مشاركة دجيمس في الحملات العامة لمكافحة عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة، ووفقا للمجلة، فقد انضم العديد من الرياضيين الأمريكيين المشهورين إلى هذا النشاط على غرار دجيمس.

وساعد الرياضي كذلك، على وجه الخصوص، في حث الشباب على العمل في مراكز الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر الماضي، ليحلوا محل العمال الأكبر سنا، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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