ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة طرابلس .

معيتيق أطلع بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على الأعمال التي أنجزتها شركة الخدمات العامة مؤخرا رفقة رئيس اللجنة التسييرية للشركة محمد إسماعيل التي بدأت سيرا على الأقدام من شارع الوادي مرورا بميداني الشهداء و الغزالة وصولا لجزيرة ميناء الشعاب بطريق الشط.

ومن جانبه ،إستعرضوا المسؤولين خطة العمل المتمثلة في ازالة القمامة والمخلفات على مدار الساعة والاهتمام بالحدائق والطلاء وغيرها من الأعمال التي تجعل طرابلس ترتدي حلة تليق بها.

وبدوره، أشاد معيتيق بالجهود المبذولة من قبل الشركة لاهتمامها بالمظهر العام لمدينة طرابلس الذي سينعكس إيجابيا على المواطنين في الحفاظ على نظافة مدينتهم.

Share and Enjoy ! 0 Shares