كوريا ش – ناقش مجلس الأمن الدولي انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن أثارت 7 دول أعضاء هذه القضية ،متهمة بيونغ يانغ باستغلال جائحة كورونا “لقمع حقوق الإنسان لمواطنيها بشكل أكبر”.

وأثارت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، أمس القضية في اجتماع افتراضي مغلق للمجلس، بعد أن قال دبلوماسيون إن روسيا والصين اعترضتا على إفادة عامة بشأن الوضع.

وقالت الدول السبع في بيان قرأه سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسجين، إن “انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشعبية الديمقراطية تمثل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين. وتحول الحكومة الكورية مواردها بعيدا عن شعبها إلى برامج الصواريخ الباليستية والنووية غير المشروعة”.

ورفضت كوريا الشمالية مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأنحت باللوم على العقوبات المفروضة عليها في تردي الوضع الإنساني في البلاد.

المصدر: رويترز

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