روسيا – حذر الأطباء المواطنين الروس من ارتداء الكمامات الطبية الواقية في الشارع وقت البرد الشديد.

وقالت طبيبة الوبائيات في مركز مكافحة الإيدز بموسكو، يلينا بيلوفا، في حديث أدلت به لوكالة “نوفوستي” الروسية إن قناع الوجه يجب ارتداؤه في مكان اجتماع حشود من الناس فقط. أما في أماكن أخرى فلا ينصح بارتداء الكمامة، إذ أنها تبتل وتبرد بسرعة.

وأضافت قائلة إن الإنسان يرتدي الكمامة ليقي نفسه من الآخرين وأوضحت قائلة ” إن الكمامة لا تدفئ جسم الإنسان وقت البرد الشديد. وتتراكم على جنبها الداخلي الذي يلمس الوجه الرطوبة حين نتكلم ونتنفس. وإذا رأينا أن الكمامة رطبة فيجب التراجع عن ارتدائها”.

وقال البروفسور وطبيب الوبائيات، نيقولاي ماليشيف، إن الكمامة الرطبة تشكل خطورة على صحة الإنسان حيثما ارتداها وتفقد خصائصها الواقية. وأضاف قائلا: “إن الكمامة لا تصلح لتدفئة أجهزة التنفس. وفي حال يريد الإنسان الدفء في الشارع فيستحسن أن يستعين بوشاح أو شال لهذا الغرض.

المصدر: لينتا.رو

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