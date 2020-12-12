ألمانيا – بدأت سفينة مد أنابيب الغاز “فورتونا” باستكمال القسم غير المكتمل من مشروع “السيل الشمالي-2” في المياه الألمانية، الذي يهدف لربط روسيا مع ألمانيا بأنبوبي غاز عبر قاع بحر البلطيق.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته “نورد ستريم 2″، الشركة المسؤولة عن مشروع الغاز الاستراتيجي، اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن سفية “فورتونا” ستمد أنابيب الغاز في مقطع بطول 2.6 كيلومتر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بألمانيا، وعلى عمق يصل إلى 30 مترا.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الذي يتصف بسعر مرتفع.

وقد حصل مشروع “السيل الشمالي-2” على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: نوفوستي

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