ليبيا – اعتبر الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور خالد المنفي أنه لا يمكن أن يستقر الاقتصاد الليبي ما لم تستقر البلاد أمنيًا وسياسيًا.

المنفي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” اليوم السبت: إن توغل الأطراف الخارجية الداعمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يربك المشهد أكثر، بالتالي فإنهم لن يسمحوا أن تودع صادرات النفط في حساب خارجي؛ الأمر الذي لا يوحي بانفراج قريب.

وأكد المنفي أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشاكل، منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم؛ بسبب الحروب والأزمات المتعاقبة التي مرت بها ليبيا من انقسام في مصدر القرار سواء في الحكومة أو المصرف المركزي وتحديدًا الفترة ما بين 2014 إلى الآن.

كما أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي إلى أن هناك خللًا اقتصاديًا يؤثر بصورة سلبية علي الأداء الاقتصادي الكلي، وكذلك معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بسبب اتباع سياسة مالية خاطئة.

واختتم المنفي بأن التوسع في الإنفاق مقابل التخلي عن التحصيل الضريبي تدل على وجود فجوة دائمة بين المعدل السنوي للنمو النقدي ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، مع غياب التوازن المطلوب بين سوق النقد وسوق السلع والخدمات.

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