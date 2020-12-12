الهند – أكد رئيس الوزراء الهندي أن الإصلاحات بالقطاع الزراعي تهدف لمساعدة المزارعين، في الوقت الذي واصل فيه الآلاف احتجاجاتهم على ثلاثة قوانين جديدة لبيع وشراء المنتجات الزراعية.

وقال رئيس الوزراء، نارينديرا مودي، في الاجتماع السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية في نيودلهي إن “الإصلاحات (القوانين الجديدة) ستساعد في جذب الاستثمار في الزراعة وتفيد المزارعين”.

وقال إن “الهدف من جميع الإصلاحات الحكومية هو جعل عمل المزارعين مزدهرا”، مضيفا أن القطاع الخاص يجب أن يساعد في تحسين قطاع الزراعة في البلاد.

لكن المزارعين في الولايات الشمالية، الذين ينفذون الاحتجاجات، يخشون أن تؤدي التشريعات الجديدة في نهاية المطاف إلى تفكيك الأسواق المنظمة في الهند ومنع الحكومة من شراء القمح والأرز بأسعار مضمونة، ما سيتركهم تحت رحمة المشترين من القطاع الخاص.

المصدر: رويترز

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